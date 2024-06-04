Son dakika spor haberi: Görevinden istifa eden Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi'ye de değinen Timur, Arjantinli futbolcunun geleceği hakkında önemli ifadelere yer verdi.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN O AÇIKLAMASI:

"ICARDI'NİN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Mauro Icardi çok özel bir insan. Ben onunla hiçbir şey konuşmadım ama insanın duygusundan anlar. Benim hep arkamda duran çok az sayıdaki insandan biriydi. Ayrılacağını düşünmüyorum."