Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk da sosyal medya hesabından veda etti. Buruk, şampiyonluk kupalarıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun" ifadelerini kullandı.