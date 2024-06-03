GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı! Kadroda tutulacak mı?

Trendyol Süper Lig'de sezonu 102 puana şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda takıma katılacak futbolcular merak edilirken sarı-kırmızılılar, kiralıktan dönen oyuncuların durumunuda yakından takip ediyor. Bu kapsamda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Leicester City'den dönen Yunus Akgün ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2024- 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024- 11:11