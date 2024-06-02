Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun imza törenine dikkat çeken gönderme!

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirdi Jose Mourinho için düzenlediği imza töreni sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Arjantinli golcü, Galatasaray'ın kendisi için düzenlediği imza töreninin görsellerini paylaşarak gönderme yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 22:45