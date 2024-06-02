Sezon başında Galatasaray'a katılan Wilfried Zaha, ocak ayından sonra forma şansı bulmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli ismi sosyal medya üzerinden eleştirdi. Fildişi Sahilli futbolcu ise, yapılan eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi. Zaha, sonrasında yaptığı paylaşımı sildi. İşte o yanıt... | Galatasaray haberleri

Sezon başında Galatasaray'a katılan Wilfried Zaha, ocak ayından sonra forma şansı bulmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli ismi sosyal medya üzerinden eleştirdi. Fildişi Sahilli futbolcu ise, yapılan eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi. Zaha, sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.

İŞTE O YANIT:

Wilfried Zaha, "Lütfen kendine bir kulüp bul." diyen taraftara cevap verdi:

"Yeni bir ligde ve tamamen yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve haftalık gol atmaya başladığım Ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedeklendiğim gerçeklere bakalım mı?"