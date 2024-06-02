Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezonu 102 puanla tamamlayıp şampiyon olmanın sevinci yaşanıyor. Önümüzdeki sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, dev transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Forvet takviyesi için düğmeye basan Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bir zamanlar ilgilendiği yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 10:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024- 10:29