TRANSFER HABERİ: Galatasaray milli yıldızın peşinde! Okan Buruk çok istiyor

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hızlandı. Eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçen sarı kırmızılıların, milli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un, bu transferin noktalanmasını çok istediği kaydedildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2024- 06:40