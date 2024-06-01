GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerinin gözü yerlilerde! EURO 2024 sonrası...
Şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşan Galatasaray'da birçok isim performanslarıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle yerli futbolcuların katkısı, şampiyonlukta önemli rol oynadı. Avrupa devleri, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'yı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yakından takip edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2024- 06:40