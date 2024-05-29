Süper Lig ekipleri, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamış durumda. Birçok iddianın gündeme geldiği sürece damga vuracak bir isim ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Pep Guardiola'nın öğrencisi geliyor! 30 milyon Euro değerinde
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip 'Hedef 25' parolasıyla sezona başlayacak. Bunun için Cimbom dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın sıradaki hedefi ise Manchester City'de oynayan Pep Guardiola'nın öğrencisi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Manchester City'nin yıldız orta sahası Mateo Kovacic için Türkiye iddiaları güçlendi.
Manchester City'nin geçtiğimiz yaz Chelsea'den kadrosuna kattığı Kovacic'in Süper Lig devine transferine ilişkin iddialar, İngiliz basınından geldi.