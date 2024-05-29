Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 3 dünya yıldızı...

Başkanlık seçimini geride bırakan ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta yer alacak sarı-kırmızılılar, bu turu geçerse Devler Ligi'nde boy gösterecek. Bu klasmanda takviyeler yapmak isteyen Cimbom, 3 dünya yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2024- 09:12