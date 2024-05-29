Geçtiğimiz dönem Sportif A.Ş. Başkanvekili görevini üstlenen Erden Timur, yaptığı transferlerle adından söz ettirmiş ve taraftarların en sevdiği isimlerden biri olmuştu.

Seçim öncesi başkan Dursun Özbek, seçildikten sonra kendisiyle devam etmek istediğini dile getirse de, Erden Timur'un istifa konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Mazbatasını alan yönetim, ilk toplantısını 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirirken; aynı gün Erden Timur'un Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa edeceği belirtildi.

Erden Timur geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı camiayla ilgili, "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o." ifadelerini kullanmıştı.