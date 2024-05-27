TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Devler Ligi için dünya yıldızı geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, 2023-24 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 102 puanla rekor kıran sarı-kırmızılı ekip bu şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Gelecek sezon Devler Ligi'nde play-off turundan mücadele etmeye başlayacak olan Cimbom, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Galatasaray, dünya yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.05.2024- 11:24