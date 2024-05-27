Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 38 haftada topladığı 102 puan ile 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp şampiyonluk kutlamalarını taraftarıyla RAMS Park Stadyumu'nda paylaştı. Cimbom'un yıldız isimleri Kerem Aktürkoğlu ile Hakim Ziyech, kutlamalara Filistin bayrağı ile çıktılar. İşte o görüntü... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2024- 20:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024- 22:22