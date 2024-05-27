Galatasaray'dan 'günaydın' mesajı!
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (26 Mayıs)
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Galatasaray'dan 'günaydın' mesajı! Galatasaray'dan 'günaydın' mesajı! 09:55
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