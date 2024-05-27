Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı kırmızılıların 24. Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.
Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
G.SARAY'DAN YANIT GELDİ!
Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum @GalatasaraySK 24.Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun💛❤️— Fatih Terim (@fatihterim) May 27, 2024
Teşekkürler İmparator 💛❤️— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 27, 2024