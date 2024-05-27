Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluk sonrası sarı kırmızılıları tebrik etti. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı kırmızılıların 24. Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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