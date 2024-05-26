Victor Nelsson: Bir yıl boyunca müthiş çalıştık!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcu Victor Nelsson da şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 22:05