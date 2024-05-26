Victor Nelsson: Bir yıl boyunca müthiş çalıştık!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcu Victor Nelsson da şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 22:05
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu Victor Nelsson da şampiyonluk hakkında konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Bir yıl boyunca müthiş çalıştık ve şampiyonluğa ulaştık. Çok mutluyuz, artık şampiyonluğu kutluyoruz."