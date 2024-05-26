G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş göndermeler!
F.Bahçe ile Beşiktaşlı taraftarlar G.Saralılara eşlik etti!
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