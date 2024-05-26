Kerem Demirbay: En büyük biz olduk!

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanmda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay da maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Allah büyük, en büyük biz olduk. Bunu da bugün gösterdik. Herkese eyvallah! Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu.