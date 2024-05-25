Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulunda rakibi Süheyl Batum'u açık ara farkla geride bırakan Dursun Özbek, üst üste 2, toplamda ise 3'üncü kez başkanlığa getirildi. Genel kurulun ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Dursun Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize, hepsine candan teşekkür ediyorum. Sayın divana, divan başkanına ve uzun saatlerden beridir burada emek veren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime, sevgili kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24'üncü şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Hiç bunu akıldan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Galatasaray'ın ihtiyacı bu birlik ve beraberliktir. Hepinizden tekrar rica ediyorum. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından başkan Dursun Özbek, yeni yönetimde yer alan kişileri ve kurul üyelerini sahneye davet etti. Burada konuşmasına devam eden Özbek, "Bildiğiniz gibi her seçimden sonra geleneksel olarak cemiyetimize gidiyoruz. Şimdi orada buluşmak üzere hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum. Asıl kutlamamızı yarın yapacağız değerli Galatasaraylılar. Yarın çok önemli bir maçımız var. Dolayısıyla konsantre vaziyetteyiz. Konsantrasyonu bozmadan bu güzel geceyi böylece kutlayalım" diyerek sözlerini noktaladı.