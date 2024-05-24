Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Cimbom kritik mücadeleden 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, zorlu randevu öncesi ilk 11 tercihini büyük oranda yaptı. İşte sarı kırmızılıların, Konyaspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.05.2024- 12:32