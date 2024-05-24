Takvim'in haberine göre; Okan Buruk toplantı sırasında hiç konuşmadı ve videonun ardından da odadan dışarıya çıktı. Futbolcuların kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptığı ve 15 dakikalık videonun motivasyon anlamında takım üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığı vurgulandı.