GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk için özel tedbir! Sosyal kısıtlama...
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip evinde mağlup olduğu Fenerbahçe derbisini unutmak ve Konya deplasmanında şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi takımla toplantı yaptı ve beklenmedik bir harekete imza attı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 24.05.2024- 06:40