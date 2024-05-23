GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi radikal karar! Yıldız isim kızağa çekiliyor

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar bu maçtan alacağı sonuçla 24. şampiyonluğunu ilan edebilecek. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi ilk 11'de değişikliğe gitme kararı aldı. Başarılı çalıştırıcının, Fenerbahçe derbisine göre takım kadrosunda radikal değişikliklere gideceği ve yıldız ismi kızağa çekeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2024- 09:22