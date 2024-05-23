Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Taraftarları, pazar günü akşam itibariyle burada sevince boğacağız. Şampiyonluğumuzu bütün taraftarlarımızla beraber, coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız." dedi.

Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de hafta sonu şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Özbek, "Türkçeye yerleşmiş bir söz var; 'mayıslar bizimdir' Bu boşuna söylenmedi. 2000 yılından beri, hep "mayıslar bizimdir" diyoruz." ifadelerini kullandı.

"HERKES BAYRAKLARI ÇIKARSIN, HAZIRLASIN"

Dursun Özbek sözlerinin devamında ise, "2006'da Adnan Başkan'ın söylediği 20.45 mottosu var. Bunlar önemli şeyler, Türkçe lügata yerleşmiş. Mayıs ayı deyince Galatasaray akla geliyor. Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk. Herkes bayrakları çıkarsın, hazırlasın. Pazar akşamı inşallah bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız."