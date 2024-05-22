Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk gönderisi!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur: "2023'te Türkiye Cumhuriyeti 'nin 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" - Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk: - "Büyük Galatasaray ailesi. Bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak"

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Erden Timur ve Okan Buruk sarı-kırmızılı camiaya mesaj verdi.

Timur, camia olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirterek, "Nice şampiyonluklar yaşamış, kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası.

Geldik son dakikaya. Hepimiz, tüm motivasyonumuzla kenetlenerek, tüm zerrelerimize kadar hissederek, şampiyonluk yolundaki son dakikada sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki aslanlarımız, Okan hocamızla değil, 35 milyon Galatasaray taraftarıyla mücadele vereceğiz. Bu kararlılık, azim ve inanmışlıkla yapamayacağımız şey yok.

2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ise taraftara mesajında, "Büyük Galatasaray ailesi. Bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak." diye konuştu.