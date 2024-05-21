Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Şampiyonluk yarışı transfere yansıdı
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ederken diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon önemli takviyelere imza atmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor. Cimbom, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'nin listeye aldığı yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.05.2024- 09:33