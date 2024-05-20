Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Derbiyi canlı izledi

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Derbiyi canlı izledi Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi sarı lacivertliler 1-0 kazanmasını bildi. Öte yandan dev derbiyi izleyenler arasında sürpriz bir futbolcu da vardı. O yıldızın, RAMS Park'taki çekişmeli maçı izlemesi ise Galatasaray'a olan transfer dedikodularını artırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2024- 13:01









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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, şampiyon olmak için son haftayı beklerken, transfer bombası patladı.

Cimbom'un gündemine gelen yıldız oyuncu, dev derbi maçını tribünlerden takip etti. Bu görüntü sonrası, transfer iddiaları gündeme geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...