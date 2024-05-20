Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Derbiyi canlı izledi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi sarı lacivertliler 1-0 kazanmasını bildi. Öte yandan dev derbiyi izleyenler arasında sürpriz bir futbolcu da vardı. O yıldızın, RAMS Park'taki çekişmeli maçı izlemesi ise Galatasaray'a olan transfer dedikodularını artırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.05.2024- 13:01