Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a 1. Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk çok beğendi

Galatasaray'a 1. Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk çok beğendi Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Listesinde önemli isimler bulunan sarı kırmızılıların, Trendyol 1. Lig ekibinde forma giyen flaş bir oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte Okan Buruk'un çok beğendiği ve Cimbom'un transferi için harekete geçtiği o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2024- 12:24









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Fenerbahçe ile evinde oynayacağı dev derbiden galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da her şey 3 puan üzerine kurgulandı.

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi karşısındaki mücadelenin ardından mutlu sona ulaşarak milyonlarca taraftarını sevindirmenin hayalini kuruyor.