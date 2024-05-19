Galatasaray'a 1. Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk çok beğendi
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Listesinde önemli isimler bulunan sarı kırmızılıların, Trendyol 1. Lig ekibinde forma giyen flaş bir oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte Okan Buruk'un çok beğendiği ve Cimbom'un transferi için harekete geçtiği o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.05.2024- 12:24