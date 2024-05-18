Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Süper Lig böyle transfer görmedi

Adım adım 24. şampiyonluğuna giden Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon planlamalarına başlayan Cimbom'un, transferde büyük ses getirecek bir hamle yapma hazırlığında olduğu belirtildi. Listesinde çok önemli futbolcular bulunan sarı kırmızılıların, güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olan o yıldız için devreye girdiği kaydedildi. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2024- 09:36