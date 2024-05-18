GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan 10 numara hamle!

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında sahasında dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılıyor. 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Orta saha hattı için hamle yapmak isteyen Cimbom, Kolombiyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna kancayı taktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2024- 06:40