Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Juan David Alvis, 10 numaraya takviye yapmayı planlayan Cimbom'un Deportes Tolima'da yakalayan ve Kolombiya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki Yeison Guzman'ı istediğini yazdı. Takvim'de yer alan habrde Guzman'a ayrıca Boca Juniors, Milan, Atletico Madrid ve Arsenal'in de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Guzman'ın kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam ediyor. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 1.70 boyundaki Kolombiyalı, bu sezon 13 maçta 8 gol, 3 asist üretti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan 10 numara hamle!
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında sahasında dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılıyor. 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Orta saha hattı için hamle yapmak isteyen Cimbom, Kolombiyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna kancayı taktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2024- 06:40