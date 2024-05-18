Galatasaray, Fenerbahçe karşısında şampiyonluk için sahada!

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı.

SÜPER LİG'DE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SON 17 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 17 maçını kazandı.

Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.

EVİNDE BU SEZON 18'DE 18 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular mücadelede kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak.

PUAN KAYBI YAŞADIĞI 4 TAKIMDAN BİRİ FENERBAHÇE

Galatasaray'ın bu sezon 36 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Fenerbahçe karşılaşması oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde 32 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 20 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 20 gol kaydetti.

Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Yukatel Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı.

Sarı-kırmızılılar, ligde ise 36 maçta 89 kez fileleri havalandırdı.

MERTENS'İN SON HAFTALARDAKİ KATKISI BÜYÜK

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, attığı gollerle sarı-kırmızılıların son haftalardaki galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

EMS Yapı Sivasspor'a 2, Siltaş Yapı Pendikspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'e birer gol kaydeden Belçikalı oyuncu, son 4 haftada 4 kez fileleri sarstı ve ligde 9 gole ulaştı.

FENERBAHÇE, SON 5 MAÇTA 4 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, son 5 haftada 4 puan kaybetti.

Son 5 haftada Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor'la berabere kaldı. Fenerbahçe böylelikle 5 maçta kazanabileceği 15 puanın 11'ini toplayabildi.