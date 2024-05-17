Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar dev derbiden 1 puan dahi alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ise zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte başarılı çalıştırıcının muhtemel derbi kadrosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 17.05.2024- 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024- 14:40