Haberler Galatasaray Haberleri Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar dev derbiden 1 puan dahi alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ise zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte başarılı çalıştırıcının muhtemel derbi kadrosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024- 14:40









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Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Cimbom bu maçtan 1 puan dahi alması durumunda 24. şampiyonluğunu elde edecek.