Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken, bir yandan da yeni sezonun transfer planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yaz transfer dönemi için listesini belirleyen Cimbom'un, flaş bir isim için devreye girdiği belirtildi. Yönetimin eski Fenerbahçeli o yıldızı kadroya katmak için harekete geçtiği kaydedildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 09:00