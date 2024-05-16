TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan ısrarı! Sezon sonunda bomba patlıyor
Geçtiğimiz sezon Avrupa'da adından söz ettirecek transfer hamleleri yapan Galatasaray, önümüzdeki yaz da bunu devam ettirmek istiyor. Mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Barcelona'da kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.05.2024- 06:40