TRANSFER HABERİ - Milli yıldızın rotası Galatasaray! İşte Okan Buruk'un yeni sezon hediyesi

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda yürüyüşü devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'den puan alması durumunda zafere ulaşacak. Derbi hazırlıklarını sürdüren Cimbom, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor. Yönetim gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek istiyor. Kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'a milli yıldızın transferini tamamlayarak yeni sezon hediyesini vermeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 09:36