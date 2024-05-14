TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos imzayı atıyor! Galatasaray...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un son dönemde fazla şans vermediği Davinson Sanchez'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Kolombiyalı stoperin yerine arayışa geçen Cimbom, geçen sezon da ilgili gösterdiği Sergio Ramos'u tekrardan gündemine almıştı. İspanyol futbolcunun transfer durumu hakkında ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2024- 13:33