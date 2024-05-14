G.Saray'a Zaniolo şoku!
Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri!
💥Süper Loto sonuçları! (14 Mayıs)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Zaniolo şoku! G.Saray'a Zaniolo şoku! 21:04
F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu! F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu! 20:53
Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri! Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri! 20:03
Trabzonspor'un şampiyon U19 Takımı Trabzon'a geldi! Trabzonspor'un şampiyon U19 Takımı Trabzon'a geldi! 18:52
G.Saray Mourinho'nun gözdesini alıyor! G.Saray Mourinho'nun gözdesini alıyor! 16:32
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Terim'in yıldızı dönüyor G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Terim'in yıldızı dönüyor 16:22
Daha Eski
F.Bahçe'de Talisca bombası! Yıldız ismin yerine gelecek F.Bahçe'de Talisca bombası! Yıldız ismin yerine gelecek 16:04
Dzeko'dan flaş karar! Transferde Mourinho detayı Dzeko'dan flaş karar! Transferde Mourinho detayı 15:51
Yusuf Yazıcı'dan sürpriz hamle! G.Saray'a gelmek için... Yusuf Yazıcı'dan sürpriz hamle! G.Saray'a gelmek için... 15:24
Wilfried Zaha'ya ırkçı saldırı! Wilfried Zaha'ya ırkçı saldırı! 14:23
Ramos imzayı atıyor! G.Saray... Ramos imzayı atıyor! G.Saray... 13:33
Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Kartal'ın derbi 11'i Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Kartal'ın derbi 11'i 12:49
SON DAKİKA