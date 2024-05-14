Galatasaray'a Nicolo Zaniolo şoku! Liverpool maçında sahne almıştı

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'dan sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2024- 21:04