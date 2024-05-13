GALATASARAY HABERİ: Günay Güvenç'ten Okan Buruk'a dikkat çeken sözler! O anlar çok konuşuldu
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Günay Güvenç'in, Fatih Karagümrük ile oynanan maç sonrası teknik direktör Okan Buruk'a söylediği sözler dikkat çekti. Günay zorlu karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un yanına yaklaşarak "Hocam, Allah o güzel kalbine veriyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 10:13
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Günay Güvenç'in, Fatih Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'a söylediği bir söz kameralara yansıdı.
Okan Buruk'a sarılarak "Hocam, Allah o güzel kalbine veriyor" diyen Günay Güvenç'e ,Okan Buruk "İnşallah" şeklinde karşılık verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu görüntülere sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.