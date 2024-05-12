Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğa 4 puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Deneyimli çalıştırıcı sürpriz bir ismi listesine eklerken; bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçeli taraftarlar çok kızacak. İşte tüm gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2024- 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024- 09:54