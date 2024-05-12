Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Bu mücadele sonrasında sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi).

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Bu mücadele sonrasında sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:

Anneler günü bugün. Eşim de bir anne ve ona bugün çiçekler verdim. Sahada gol atarak da en büyük hediyeyi verdim. Ligin sonuna doğru işler güzelleşiyor. Adrenalin artıyor. Karagümrüklü oyuncularla da konuştum onlar da çok iyi dediler. Sona doğru gidiyoruz.

Çok zor bir sahada oynadık. Bu takım kupada da bize zorluk çıkardı. Ancak kalite farkını sahada gördünüz sanırım.

Güzel bir sezon geçiriyor Barış Alper, güzel adımlar attı. Bu çocuk gelecekte nerelere gelebilir diye düşünüyorum. Çok çalışırsa çok güzel yerlere gelecek. Buna eminim.

Çok mutluyum, gol atmayı ve asistleri seviyorum. Önemli olan 3 puan ve ben bunu daha çok seviyorum.