Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Bu mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyet getiren golü atan Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE BERKAN'IN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz. Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz.