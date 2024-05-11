TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın bitmeyen aşkı! Okan Buruk ısrarla istiyor

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda yine iddialı hamleler yapacak olan Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda eski gözdesi için tekrardan devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2024- 06:40