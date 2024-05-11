Galatasaray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğa 4 puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir isim için temasa geçerken; Hakim Ziyech'i de eski takım arkadaşı için devreye soktu. İşte tüm gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2024- 10:30