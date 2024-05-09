Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ - Galatasaray yeni sezona bomba gibi girecek! Arjantinli yıldız listede

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yeni sezona bomba gibi girecek! Arjantinli yıldız listede Ligde şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Cimbom, flaş bir ismi kadroya dahil etmek için kolları sıvadı. Yönetim, Arjantinli yıldızı listeye aldı. Cimbom, transfer için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2024- 06:40









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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Şampiyonluk yarışında 6 puan önde olan sarı kırmızılılar galip gelerek zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmek istiyor.