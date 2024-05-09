TRANSFER HABERİ - Galatasaray yeni sezona bomba gibi girecek! Arjantinli yıldız listede
Ligde şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Cimbom, flaş bir ismi kadroya dahil etmek için kolları sıvadı. Yönetim, Arjantinli yıldızı listeye aldı. Cimbom, transfer için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.05.2024- 06:40