Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.