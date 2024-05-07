7 maçta 9 gol, 2 asistle krallığa yükselirken zirvede farkın artmasını sağladı. Ne İnter ne de PSG'de böyle bir performansı bulunan yıldız, en uzun serisini yakaladığı gibi 44 maçta 30 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı (2017-18 İnter/29 gol). İcardi kalan 3 maçta hem şampiyonluğu hem de rekorunu geliştirmeyi istiyor.