Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkının azalmasını engellemek ve rekor kırmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, kritik maç öncesi sürpriz bir kadro tercihi yaptı. İşte G.Saray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2024- 11:21