TRANSFER HABERİ | Tarihe geçecek imza! Galatasaray transfer rekorunu kırıyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik virajı kayıpsız geçen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-kırmızılılar tarihi transfer için kolları sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray, transfer rekonuru kırıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2024- 10:01