Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! İşte yeni sezonun bombası...
Sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek yılın transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Yönetim transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray, Inter'in yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.05.2024- 06:40