Trendyol Süper Lig'de 93 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı. Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten sarı-kırmızılılar, bir yandan da elindeki yabancı futbolcularıyla yolları ayırmayı düşünüyor. İşte Galatasaray'da önümüzdeki sezon yolların ayrılması beklenen 11 yabancı futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonun planları şimdiden başladı. Milliyet'in haberine göre yeni sezonda yabancı sayısının 14'den 12'ye düşürülecek olmasından dolayı planlı hareket eden sarı-kırmızılılar, kiralık oyuncularıyla beraber 18 olan yabancı futbolcularının yarısından fazlasıyla önümüzdeki sezon yola devam etmeyecek. KİRALIKTAN GERİ DÖNECEK OYUNCULARLA BERABER DİĞER OYUNCULARIN DURUMU ŞÖYLE: