Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca! Bir Alman harikası geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezonu şampiyon tamamlamak için mücadele ediyor. Gelecek sezon Devler Ligi'nde sahne almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, orada ise kendine yüksek hedef koyuyor. Bu büyük başarıları elde etmek isteyen Cimbom, Almanlar yaşayan efsanelerinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak 34. haftada Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.
Cimbom bu mücadeleyi 3-0 kazanarak 93 puana yükseldi.