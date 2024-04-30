TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca! Bir Alman harikası geliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezonu şampiyon tamamlamak için mücadele ediyor. Gelecek sezon Devler Ligi'nde sahne almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, orada ise kendine yüksek hedef koyuyor. Bu büyük başarıları elde etmek isteyen Cimbom, Almanlar yaşayan efsanelerinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2024- 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024- 09:53