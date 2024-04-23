TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin çıktı! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen o kulüp, geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılılara resmi teklif yapmıştı. İlk etapta bu teklifi kabul etmeyen yönetim, fiyat artışından sonra transfere izin verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2024- 11:13